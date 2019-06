Premio Marchionni a Fonsa e Barberio

Sono Laura Fonsa (per la sezione Grafica) e Marco Barberio (per la sezione Pittura) i vincitori dell'edizione 2019 del Premio Marchionni, il concorso internazionale d'arte contemporanea ideato dal Museo Magmma di Villacidro. La cerimonia di premiazione si è svolta nel Palazzo Vescovile di via Vittorio Emanuele. Per l'occasione a far parte del folto pubblico non sono voluti mancare neppure alcuni degli artisti in concorso.

Laura Fonsa, nata a Porto Torres, ha vinto con l'opera "Acqua=Energia", un'acquaforte acquatinta punta secca su carta, mentre Marco Barberio, calabrese, ha vinto con un lavoro intitolato "NYC BW", un acrilico su tela. Durante la serata sono stati resi noti anche i nomi degli altri nove primi classificati per ciascuna sezione i cui lavori, insieme a quelli dei vincitori assoluti, in autunno saranno esposti nel Museo Ca' la Ghironda di Bologna e nel Palazzo del Collegio Raffaello di Urbino.

Si tratta (per la sezione Pittura) di: Andrea Ciresola, Andrea Zineddu, Liliana Cecchin, Lucia Simone, Antonio Delluzio, Davide Prevosto, Walter Marin, Alessandra Pagliuca e Pietro Cilento. Per la sezione Grafica, oltre a Fonsa, parteciperanno alle mostre itineranti: Irene Bignotti, Andrea Ciresola, Salvatore Alessi, Marco Tidu, Diego Vargiu, Laura Bruni, Marco Mattei, Fabio Riaudo e Marco Poma. La serata è stata anche l'occasione per decretare il vincitore del Premio Rossopassione concorso multidisciplinare (pittura, grafica, fotografia, scultura) concomitante al Marchionni: si tratta di Paolo Repetto con l'opera "Fotografia digitale".

Nei mesi scorsi sono state più di 750 le opere partecipanti al concorso arrivate da tutto il mondo. Le 10 opere vincitrici per ciascuna sezione, insieme a quella vincitrice del Premio Rossopassione sono ora visitabili nella sede del Museo Magmma dove resteranno in esposizione sino al 31 luglio dal giovedì al sabato dalle 17 alle 20.