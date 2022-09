Bologna, 1 milione di incentivi per l'acquisto di bici elettriche

Il comune felsineo riparte con la campagna per l'acquisto per favorire la mobilità sostenibile in città. Il contributo passa da 300 a 500 euro per le biciclette a pedalata assistita e da 600 a 1000 euro per le cargo bike

Da oggi a Bologna è possibile presentare la domanda online per l’acquisto di bici elettriche e cargo bike. La campagna del Comune felsineo quest’anno ha una novità in più: il contributo passa da 300 a 500 euro per le biciclette a pedalata assistita e da 600 a 1000 euro per le cargo bike a pedalata assistita. L’obiettivo: 2 mila nuovi mezzi sostenibili su due ruote in città. Come negli anni precedenti, l'aiuto non potrà superare il 50% della spesa sostenuta per l'acquisto ed è rivolto ai residenti e dipendenti di enti e aziende che abbiano un accordo di Mobility Management vigente con il Comune.