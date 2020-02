(ANSA) - FERRARA, 13 FEB - Ferrara capitale del cioccolato per un weekend: per San Valentino torna la manifestazione 'Art & Ciocc', vetrina di maestri cioccolatai e di ogni tipo di golosità. Fino al 16 febbraio negli stand si potranno specialità regionali, si potranno ammirare sculture di cioccolato e assaggiare prelibatezze anche 'vegan', bio, senza glutine, senza zucchero o il raffinato cioccolato crudo.

Tra le iniziative della manifestazione le lezioni del maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani. "Il mio amore per il cioccolato inizia negli anni '80 a Perugia - spiega Ercolani - prima con i confetti e poi dedicandomi completamente alla cioccolato: un alimento vivo, che respira, che fa bene e regala a chi lo assaggia sensazioni davvero uniche. In particolare presenterò un cioccolato che realizzo utilizzando temperature di tostatura non convenzionali nella lavorazione delle fave di cacao".