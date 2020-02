Inkinen dirige Respighi, Stravinskij e Beethoven

Il terzo appuntamento della stagione concertistica del Teatro Comunale di Bologna, il 12 febbraio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni, poggia sul grande repertorio sinfonico europeo fra Otto e Novecento e avrà per protagonista il direttore finlandese Pietari Inkinen, che già aveva guidato l'orchestra bolognese nel concerto di agosto alla 67/edizione del Festival di Ravello. Il programma si aprirà con il poema sinfonico Fontane di Roma di Ottorino Respighi, brano del 1917 che assieme a I pini di Roma e Feste romane costituisce la trilogia che il compositore bolognese dedicò alla capitale, che lo ospitò a lungo. A seguire la Suite per orchestra dal balletto L'oiseau de feu (Uccello di fuoco) di Igor Stravinskij, scritto per i Ballets Russes di Diaghilev e rappresentato a Parigi nel 1910, con cui l'autore raggiunse la sua definitiva affermazione. In chiusura, l'ormai consueto omaggio a Beethoven nel 250/o dalla nascita con la Sinfonia N. 4 in si bemolle maggiore, composta nell'estate del 1806 dopo l'Eroica.