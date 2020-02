L'eterna lotta di Montuschi vince al Ferrara Film

(ANSA) - FERRARA, 02 FEB - l cortometraggio 'L'eterna lotta' di Andrea Montuschi ha vinto la 3/a edizione di Ferrara Film Corto. Lo ha stabilito una giuria di esperti presieduta dal regista Franco Piavoli, che ha visionato 17 opere ammesse in concorso. Il premio è stato assegnato "per la poeticità dello sviluppo del racconto, l'espressività e la riuscita dell'intero impianto scenografico, fotografico e recitativo".

A 'Candidato n.3' di Corradino Janigro è stato attribuito il premio per la miglior sceneggiatura, a 'La foresta perduta' di Niccolò Voltolini e Francesco Biscaglia è stata assegnata la targa del Comune di Ferrara per il miglior documentario. Premio per il miglior attore o attrice all'attrice Francesca Cellini del cortometraggio 'Apocalypse' di Andrea Cecconati, miglior Montaggio a 'Across the universe' di Andrea Moneta, migliore Fotografia a Emanuele Genduso, direttore della fotografia di 'Life evolution ecology: genesis' diretto da Antonio Pesce, targa per la migliore Opera Prima a '99,9%' di Achille Marciano.

