'Guida Blu' tedesca dedicata a Emilia-R.

Città d'arte (con cattedrali, mosaici, Patrimoni Unesco), cibo, spiagge, castelli e luoghi memoria di illustri personalità internazionali (Dante Alighieri, Giuseppe Verdi, Federico Fellini): tutto questo e molto altro è raccontato nella rinnovata Guida Blu 'Emilia-Romagna' pubblicata dall'Automobil Club tedesco Adac, che conta oltre 21milioni 200mila associati. La guida è stata scritta dalla giornalista tedesca Stefanie Claus, che nel maggio scorso ha soggiornato in Regione. Dopo la pubblicazione di questa Guida Blu (5.000 copie di tiratura, costo 9,90 euro) il 4 aprile uscirà anche una Guida Gialla, con una cartina particolareggiata della Regione e approfondimenti sull'offerta turistica emiliano romagnola (5.000 copie di tiratura, costo 14,99 euro). La Guida Blu è già distribuita in oltre mille librerie tra Germania, Austria e Svizzera e nei 180 centri Adac di tutta la Germania.

Il manuale di viaggio - principalmente rivolto a chi viaggia per vacanza in auto, camper, roulotte, moto - presenta al turista tedesco la ricchezza storico culturale dell'Emilia Romagna e offre indicazioni su strutture ricettive, ristoranti, luoghi dello shopping, utili informazioni di servizio per programmare il soggiorno. L'Emilia Romagna - si legge nella Guida - conosciuta soprattutto per le sue spiagge, è una terra ricca di opportunità dove "da soli, in coppia o con bambini, tutti troveranno il luogo ideale per il loro soggiorno". Assieme alla presentazione, da Piacenza a Rimini, dei territori, la Guida (con cartine e foto di luoghi caratteristici della Regione) suggerisce anche itinerari tematici tra capolavori artistici, parchi divertimento, delizie culinarie, shopping 'made in Emilia-Romagna', luoghi per soggiorni green e wellness, tour nella Motor Valley e nella movida romagnola.

"Con questa Guida Adac dedicata alla nostra Regione - afferma l'Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - entriamo, con la ricchezza delle nostre proposte, nelle case dei turisti di lingua tedesca. Sarà uno strumento prezioso per far conoscere sempre di più l'Emilia-Romagna e un testimonial promozionale in questi strategici mercati della vacanza". Per il presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi, la Guida "conferma il rinnovato interesse del mercato tedesco verso le nostre destinazioni.

Merito delle iniziative e delle politiche promozionali avviate negli ultimi anni e del rinnovamento e dell'arricchimento di servizi delle nostre città".

Le 'mille' proposte di vacanza presenti nella guida sono raggiungibili anche in aereo e treno. Tutto l'anno sono attivi voli da Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Düsseldorf, Stoccarda e Berlino con l'Aeroporto di Bologna e, in estate, si aggiunge il volo Monac-Rimini. Nel 2020 sarà poi giornaliero (29 maggio-6 settembre) il collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini (con soste a Bologna e Cesena) garantito dalle ferrovie tedesche e austriache Deutsche Deutsche Bahn e Öbb.