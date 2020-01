A Rimini la prima King of ribs challenge

Una sfida ai riminesi senza esclusione di morsi a base di costine di maiale marinate, affumicate e grigliate secondo la tradizione statunitense. E' quanto proposto, per la serata di giovedì prossimo a partire dalle 19, da Hamerica's, catena di ristoranti con sede a Milano specializzata in cucina americana, che celebra ufficialmente la sua apertura a Rimini in via Tempio Malatestiano con la 'King of ribs challenge', la sfida delle costine.

L'evento, ad ingresso gratuito con prenotazione, è organizzato in collaborazione con Chef in Camicia, la media company che ha oltre 2 milioni di follower sui social con videoricette e format d'intrattenimento legati al cibo. La sfida, che verrà vinta da chi riuscirà a mangiare il maggior numero di costine in tre minuti, è stata ideata per far conoscere al palato dei cittadini uno dei piatti iconici della catena di ristoranti, giunta con Rimini alla quindicesima apertura in Italia.