Leonidas Kavakos apre stagione di concerti a Parma

(ANSA) - PARMA, 22 GEN - Il violinista greco Leonidas Kavakos e il pianista riminese Enrico Pace inaugurano il 23 gennaio alle 20.30 la stagione concertistica del Teatro Regio di Parma, realizzata da Società dei Concerti di Parma in collaborazione con Casa della Musica. Per Kavakos si tratta del debutto nel teatro parmigiano.

Il programma della serata, interamente dedicato a Ludwig van Beethoven in occasione del 250/o anniversario della nascita, comprende la Sonata N. 2 in la maggiore, la Sonata N. 3 in mi bemolle maggiore, la Sonata N. 6 in la maggiore e la Sonata N. 7 in do minore. Brani che i due strumentisti hanno in repertorio ormai da molti anni e dei quali, nel 2012, hanno realizzato anche la registrazione integrale per Decca Classics aggiudicandosi il Premio Abbiati della critica italiana. La stagione concertistica del Teatro Regio proseguirà il 17 febbraio con Jordi Savall, il primo marzo con i Solisti di Zagabria, il 19 aprile con il pianista Alexander Lonquich, il 24 maggio con il chitarrista Manuel Barreco. Il 9 aprile, nell'ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, Marco Angius dirigerà un concerto di musiche del '900 composte da Edgard Varèse, Luciano Berio, Iannis Xenakis, Bruno Maderna e Giacinto Scelsi.(ANSA).