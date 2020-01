I Rumba de Bodas al Mercato Sonato

I Rumba de Bodas si esibiranno il 18 gennaio al Mercato Sonato di Bologna e il 19 in occasione della manifestazione nazionale delle Sardine dove presenteranno i brani del loro nuovo singolo, Isole, assieme a quelli tratti dai precedenti album Just Married del 2012, Karnival Fou del 2014 e Superpower del 2018. La band, nata nel 2008 a Bologna, con alle spalle numerose partecipazioni a festival europei, in Corea del Sud e al russo Kaliningrad Jazz Festival, si prepara a una nuova sfida proponendo per la prima volta un brano scritto in italiano e dalle sonorità completamente inedite da quelle che la sua platea è solita sentire. Rispetto al sound tipicamente swing, ska e reggae dei primi album e ai ritmi funk, soul ed elettronici dell'ultimo disco, l'atmosfera di Isole è epica e sognante, impregnata di un lirismo senza precedenti nell'excursus musicale della band.