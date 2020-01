Rogo capannone Cesena, lungo lavoro Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - Sono stati 23 gli uomini dei Vigili del Fuoco provenienti da Cesena, Forlì, Cesenatico, Rimini e Bagno di Romagna con undici i mezzi impegnati nello spegnimento del rogo che ieri sera, verso le 19.30, a San Carlo di Cesena in un'ala adibita a deposito e magazzino, dello stabilimento 'Campomaggi Caterina Lucchi' , azienda fondata nel 1983 e ai vertici nel campo della pelletteria e accessori di moda.

La maggior parte delle fiamme sono state spente all'alba ma, ancora nel pomeriggio, una quindicina di uomini dei Vigili del Fuoco ha lavorato per evitare crolli e si è dedicata allo spegnimento minuto ossia a combattere i focolai.

Dall'azienda, viene fatto sapere in una nota, "sono pronti a ripartire e si prevedono un paio di giorni per ristabilire l'equilibrio nello stabilimento e rientrare in attività.

L'incendio - è stato spiegato - è avvenuto per cause ad oggi ignote e ha intaccato un'area dedicata allo stoccaggio delle materie prime. Nel rogo non sono risultate coinvolte in alcun modo persone".