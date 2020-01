Cinema: nelle sale 5 film di Fellini in versione restaurata

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Cinque film di Federico Fellini sono distribuiti, in versione restaurata, nelle sale cinematografiche di tutta Italia grazie all'impegno congiunto di Cineteca di Bologna, Csc-Cineteca Nazionale e Istituto Luce-Cinecittà (in collaborazione con Rti-Mediaset e Cristaldifilm), per celebrare il centenario della nascita del regista, che cadrà il 20 gennaio.

Da lunedì 13 gennaio sarà possibile vedere sul grande schermo - come amava Fellini, sostenitore della visione in sala - 'Lo sceicco bianco', 'I vitelloni', 'La dolce vita', '8½', 'Amarcord'. I cinque restauri saranno disponibili per tutto il 2020 e il calendario aggiornato sarà consultabile al link distribuzione.ilcinemaritrovato.it/fellini-100.

Il percorso va dall'esordio solitario di Fellini con 'Lo sceicco bianco', dopo la co-regia assieme ad Alberto Lattuada di 'Luci del varietà', al successivo 'I vitelloni', per giungere a quel personale catalogo di ricordi rappresentato da 'Amarcord', passando per più rappresentativi 'La dolce vita' e '8½'.

(ANSA).



