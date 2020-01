Velasco per Bonaccini: 'E' uomo del popolo'

"Sostengo Stefano Bonaccini, perché ha fatto un buon lavoro". L'endorsement arriva da Julio Velasco, allenatore di volley argentino d'origine, ma cittadino italiano, che vive in Emilia-Romagna dal 1985 e che ha legato indissolubilmente il suo nome ai trionfi della squadra di Modena e della 'generazione di fenomeni' della nazionale italiana degli anni novanta. Lo ha fatto con una lunga lettera aperta, rivolta ai cittadini dell'Emilia-Romagna.

Bonaccini, scrive Velasco, "ha fatto un buon lavoro in un momento storico difficile, tra difficoltà gravi come il terremoto del 2012, la crisi economica internazionale, i cambiamenti epocali in Europa e nel mondo. Tutto questo in mezzo alle divisioni che, come sempre, hanno ferito il centro sinistra. Se neanche quando si governa bene c'è l'appoggio dei cittadini, è difficile che ci sia progresso e che si possano correggere gli errori".



