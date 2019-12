Showroom Maserati, in mostra 'Eldorado'

Lo showroom Maserati di Modena aprirà le porte al pubblico sabato 14 e domenica 15 dicembre in occasione delle Christmas Promotions, le giornate dedicate agli sconti su articoli regalo, giocattoli ed oggettistica in vista del prossimo Natale.

Sabato 14 dicembre sarà possibile partecipare al programma 'Showroom Tour' che prevede visite guidate gratuite su prenotazione grazie alle quali gli appassionati della Casa del Tridente e i visitatori potranno conoscere in modo approfondito le vetture dell'attuale gamma Maserati.

Tra le auto presenti in showroom sarà possibile osservare da vicino anche la Maserati 'Eldorado', famosa per essere stata nel 1958 la prima monoposto in Europa ad essere sponsorizzata da un marchio non legato al mondo dell'automobilismo. Quello, appunto, dei gelati Eldorado.

L'apertura straordinaria dello showroom Maserati seguirà orario continuato dalle 10 alle 18.

Data ultima modifica 13 dicembre 2019 ore 17:46