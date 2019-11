Bologna, 'Speriamo in rientro Mihajlovic per fine anno'

Contro il Parma, al Dall'Ara, Sinisa Mihaijlovic in panchina non ci sarà ma a quasi un mese dal trapianto di midollo cui è stato sottoposto al Sant'Orsola per vincere la battaglia sulla leucemia che lo ha colpito la scorsa estate, in casa Bologna la speranza è che il 'mister' serbo ritorni sul palcoscenico della Serie A "entro fine anno".

A seminare speranza è il vice di Sinisa, Miroslav Tanjga nella conferenza stampa pre-partita segnata dalle ultime buone notizie per l'allenatore bolognese. "A livello di morale ci aiutano tanto - spiega il tecnico -: siamo contenti che il suo recupero stia andando bene e" domani, con i Ducali di D'Aversa, "dobbiamo portare in campo tutte queste cose belle che ci sono successe in questa settimana". Mihaijlovic, prosegue, "lo vedremo sicuramente di più rispetto al passato e speriamo che entro fine anno rientri. Prima deve guardare alla sua salute perché di lui abbiamo bisogno non solo per due settimane: quando avrà finito la malattia lo avremo con noi per un lungo periodo" per vincere".

