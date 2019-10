'Pixel art' a Bologna, focus su malnutrizione

Dopo Milano e Roma approda anche a Bologna la maxi performance di 'pixel art' urbana promossa da Cefa Onlus per accendere i riflettori sulle condizioni di malnutrizione in cui vivono milioni di persone in tutto il mondo in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre.

'In the name of Africa' è il titolo dell'opera che sabato 19 ottobre trasformerà piazza Maggiore in una "tavola della solidarietà" con 10mila piatti da un lato bianchi e da un lato neri, per ricordare che troppe persone non hanno accesso al cibo. Uno a uno verranno capovolti per dar vita prima a un disegno dell'Africa, poi di un libro da cui nasce una spiga e infine della sagoma dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. L'iniziativa, quest'anno insignita dalla Medaglia del presidente della Repubblica, sposa arte e solidarietà ed è nata nel 2011 con l'obiettivo di fornire strumenti e formazione necessaria alle comunità rurali africane affinché imparino a sfamarsi con quanto coltivano.