Regole e giornalismo, incontro con Zuppi

L'arcivescovo di Bologna, il neocardinale Matteo Zuppi, interverrà il 16 ottobre a Bologna alla presentazione del libro 'Le regole del giornalismo nel quadro istituzionale italiano fra vecchi e nuovi media', pubblicato dalla Bonomo Editore e curato da Carlo Berti e Giusy Ferro.

All'appuntamento, dalle 16.45 all'auditorium Biagi della Sala Borsa, in piazza Nettuno, interverranno per discutere sull'argomento Giovanni Rossi, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna, il presidente della consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna avvocato Francesco Moschella, l'avvocato penalista Guido Clausi Schettini, il magistrato Vito Zincani, Barbara Grazzini, docente di Diritto della comunicazione di Unibo e i giornalisti Massimo Gagliardi e Claudio Santini. L'incontro, presieduto e moderato da Emilio Lonardo, vedrà l'apporto dei curatori del testo e di Matteo Lepore, assessore alla Cultura del Comune. Il libro raccoglie una serie di contributi originali di giornalisti, giuristi ed avvocati, approfondendo le questioni etiche-deontologiche del mestiere del giornalista messo in discussione dai cambiamenti socioculturali e da internet; ma nonostante tutto un mestiere fondamentale per la democrazia, garante della libertà di informazione, della sua tutela, della sua qualità e verità nell'epoca delle fake news, del pluralismo messo in crisi dal monopolio di pochi grandi provider, un mestiere che deve affrontare i nuovi diritti. (ANSA).