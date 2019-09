'Ceramica punto avanzato Made in Italy'

"Il Cersaie è uno dei punti avanzati del made in Italy nel mondo, una fiera che ci riempie d'orgoglio e che ci aiuta a raccontare la priorità della questione industriale italiana". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervenuto, insieme ai ministri Stefano Patuanelli e Paola De Micheli e al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al Cersaie di Bologna, la fiera della ceramica.

"Questo settore - ha detto Boccia - dimostra come l'Italia può riposizionarsi, in termini di qualità di prodotto. Quando entrano in gioco armonia, equilibrio e bellezza, entra in gioco l'Italia".



