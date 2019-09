I vini dei Colli Bolognesi in mostra

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Torna sabato 21 settembre dalle 17 alle 21 la mostra assaggio dei Vini Doc e Docg dei Colli Bolognesi, la manifestazione promossa dal Consorzio Vini Colli Bolognesi giunta alla sua 28/a edizione.

Per il terzo anno consecutivo l'appuntamento è ospitato dal Mercato Ritrovato di Bologna, che per l'occasione prolungherà fino alle 21 la sua consueta apertura del sabato mattina: il pubblico potrà così abbinare le degustazioni di vino con i cibi di strada dei produttori del Mercato. Alle 18 l'appuntamento per i più piccoli con la pigiatura dell'uva a piedi scalzi.

"La vendemmia è partita a fine agosto con la raccolta delle uve precoci (Chardonnay e Sauvignon) e di un minimo quantitativo di Barbera - spiega Giacomo Savorini, direttore del Consorzio Vini Colli Bolognesi - È una vendemmia in ritardo rispetto agli scorsi anni ma l'uva è straordinaria dal punto di vista qualitativo, mentre registra una riduzione intorno al 5-10%, raggiungendo anche il 20% in alcune zone".(ANSA).