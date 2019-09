Superenalotto, 'caccia' al vincitore

A Basilicagoiano, frazione di Montechiarugolo (Parma) di 1700 abitanti, non si parla d'altro che della vincita di 66 milioni al Superenalotto con una schedina precompilata da 5 euro. Sul vincitore "un sospetto ce l'ho", confida Greta Mendogni, titolare del Tabacchi dove è stato centrato il jackpot. "Mi auguro che ci faccia anche del bene con quella montagna di euro" e "che si ricordi anche della ricevitoria che gli ha portato tanta fortuna", aggiunge il marito di Greta, Marco Brindani. "Ieri sera - prosegue - mi hanno chiamato dalla Sisal per dirmi della vittoria. Non ci ho creduto, vi giuro pensavo fosse uno scherzo".

"Chi ha vinto? Non lo so", sorride un pensionato che esclude "il solito gruppetto di tre, quattro vecchiette appassionate di giochi. Loro non sono state di sicuro perché compilano da sole la schedina con i numeri". Il vincitore? "Magari ci regala la rotatoria sulla strada provinciale - conclude un altro - Così i camion rallentano. Anzi a questo punto speriamo abbia vinto il sindaco".