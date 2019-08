Governo: Bonaccini 'mi auguro nasca'

"Mi auguro che nasca un Governo. Non ci ha costretto il dottore a dovere governare, ma credo che stia all'altezza di una forza politica che vuole pensare agli interessi del Paese e non a quelli della propria parte politica". Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, partecipando all'inaugurazione della Festa provinciale dell'Unità al Parco Nord a Bologna. Bonaccini ha auspicato che la posizione del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e la reazione del segretario del Pd Nicola Zingaretti siamo solo "le ultime schermaglie per poi dare vita a Governo, a un Conte 2". Il governatore ha ribadito: "Serve un Governo al Paese. Prendete l'Emilia Romagna, noi abbiamo bisogno di interlocutori" per temi come le crisi aziendali, le infrastrutture e anche l'autonomia.



Data ultima modifica 31 agosto 2019 ore 08:03