Nata associazione per Riccione a Unesco

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Costituita a Riccione l'associazione per lanciare la candidatura della spiaggia a patrimonio dell'Unesco dopo che, lo scorso febbraio, il consiglio comunale della città romagnola aveva approvato all'unanimità - mettendo d'accordo maggioranza e opposizione - l'ordine del giorno a sostegno della candidatura dell'arenile e della sua identità come patrimonio immateriale e intangibile dell'umanità tutelata dall'ufficio delle Nazioni Unite.

"La costituzione odierna da comitato ad associazione per lanciare la candidatura Unesco - scrive in una nota il sindaco, Renata Tosi - estende di fatto ben oltre i confini della nostra città la promozione dell'iter progettuale e di ricerca per il raggiungimento del prestigioso riconoscimento. Perché si badi bene - argomenta - la corsa partita da Riccione con il comitato promotore dell'iniziativa, oggi divenuto associazione aperta all'ingresso di ogni soggetto interessato, si rivolge a tutte le comunità della costa emiliano-romagnola, simili per identità e patrimonio".