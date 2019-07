Mark Knopfler in concerto a Cattolica

(ANSA) - RIMINI, 17 LUG - Tutto esaurito il 18 luglio all'Arena della Regina di Cattolica per il concerto di Mark Knopfler. Chitarrista, cantautore, compositore di colonne sonore e produttore scozzese di nascita (Glasgow) e inglese di adozione (Newcastle), Knopfler - 69 anni - è stato fondatore e leader dei Dire Straits, poi ha proseguito la carriera solista. Il suo ultimo lavoro, uscito nel 2018, è 'Down the road wherever'.

Tra i più grandi chitarristi di tutti i tempi, ha venduto oltre 120 milioni di album fra carriera solista e con i Dire Straits e molte delle sue canzoni sono diventate veri e propri standard, da 'Money For Nothing' a 'Sultans of Swing', da 'Romeo & Juliet' a 'Walk Of Life'. Ha pubblicato otto album solisti, oltre a registrare 'Neck and Neck' con il mito della chitarra Chet Atkins e a collaborare con Emmylou Harris in 'All The Roadrunning'.