'Santarcangelo Festival' con 150 artisti

(ANSA) - RIMINI, 4 LUG - Circa 60 eventi in programma, tra esibizioni, dj-set, talk e attività all'aria aperta, con più di 150 artisti: una grande comunità temporanea condividerà lo spazio pubblico dal 5 al 14 luglio a Santarcangelo Festival. La 49/a edizione della rassegna, terzo anno della direzione artistica di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino, prevede una programmazione articolata che, attraverso la sperimentazione di formati "intimi e inediti", sollecita la comunità del Festival "ad entrare in contatto e ad assumere uno sguardo lento e delicato sul presente, e ad accogliere nuove, profonde prospettive sul contemporaneo".

Il nuoto sincronizzato incontra la danza contemporanea nella performance di apertura 'Dragon, rest your head on the seabed', dei madrileni Pablo Esbert Lilienfeld e Federico Vladimir Strate Pezdirc, il 5 e 6 luglio nella piscina olimpionica di Serravalle, a San Marino, nell'ambito della 'Notte Rosa'. Torna anche il cinema all'aperto in piazza, con nove proiezioni a tema musicale.