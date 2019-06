Due investimenti con feriti a Bologna, anche una bimba

Una bimba di due anni e un anziano sono rimasti feriti a Bologna, in modo non grave, dopo essere stati investiti sulle strisce pedonali in due diversi incidenti.

Quello che ha coinvolto la bimba è successo verso le 16 in via Sante Vincenzi, zona Cirenaica. Una macchina avrebbe urtato il passeggino spinto dalla madre, che stava attraversando la strada. L'urto non è stato violento ma ha fatto ribaltare il passeggino che trasportava la bambina, finita a terra. E' stata soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso pediatrico del Sant'Orsola, con un codice di bassa gravità. Incolume, a parte lo spavento, la giovane mamma. Sempre nel pomeriggio, un anziano è stato investito da una Mercedes mentre attraversava sulle strisce via Murri, all'altezza dell'incrocio con via Malvolta. Nell'impatto, il pedone è finito sul cofano e ha infranto il parabrezza dell'auto. L'uomo, 80 anni, è stato soccorso dal 118 e portato in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore. E' intervenuta la Polizia Locale.