Polizia accerchiata dopo un arresto

(ANSA) - PIACENZA, 11 GIU - Una volante della polizia è stata accerchiata da numerose persone, ieri sera alla periferia di Piacenza, che hanno cercato di impedire l'arresto di un uomo che aveva appena aggredito e ferito a bottigliate la titolare di un bar. Mentre gli agenti stavano caricando sulla pattuglia un uomo di 30 anni ammanettato, circa 15 persone, tutte residenti nei condomini popolari della zona, sono scese in strada cercando di impedire che l'arrestato venisse portato in questura. Un agente è rimasto ferito in modo non grave. Ora sono in corso le indagini per risalire all'identità delle persone: la procura contesta anche l'aggravante prevista quando il reato è commesso con la partecipazione di più di dieci persone.

L'arrestato, marocchino, pluripregiudicato, ora è in carcere per violenza, resistenza, lesioni aggravate a pubblico ufficiale. La questura fa sapere che gli è stato revocato il permesso di soggiorno.