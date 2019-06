Selfie e cartelli per Salvini

Bagno di folla, tanti selfie, qualche fischio e cartelli ironici per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Castelfranco Emilia, prima tappa di un tour emiliano-romagnolo, in vista del ballottaggi di domenica prossima. Nella cittadina del Modenese, il leader del Carroccio è stato accolto da centinaia di simpatizzanti che, sotto i portici, nel giorno di mercato, lo hanno fermato per scattare con lui fotografie e, soprattutto, selfie. Diversi i ragazzi e un paio di famiglie stranieri che si sono messi in posa con Salvini. Un ragazzo, di colore, scattando l'immagine ha detto, "ecco, bianco e nero". Alla replica del ministro, tifoso milanista, "caso mai rossonero", il giovane ha ribattuto, "no, questo no".

Salvini è stato anche raggiunto da 'buu' e fischi da parte di diverse persone che hanno anche alzato alcuni cartelli con scritto 'Un Capitano i bambini li soccorre', 'Il Fascismo non è una opinione', '+ tortellini, - Salvini'.