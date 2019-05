In mostra a Dig Festival il 1969 in foto

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Una mostra - imperniata sull'archivio fotografico dell'ANSA e fiore all'occhiello della 5/a edizione di 'Dig Festival' - per raccontare il 1969 attraverso un percorso di immagini inusuali, intitolato 'Italian Personal Matters' in cui, a cinquant'anni da quella data cruciale, il racconto dei grandi eventi passa per immagini marginali, volti e corpi di persone comuni: una donna riabbraccia il marito dopo la bomba di piazza Fontana; una famiglia si stringe sul divano, la sera dell'allunaggio; un ragazzo sorride alla guida dell'ultimo modello Fiat, una 128 nuova di zecca.

La rassegna - il cui titolo completo recita 'Italian Personal Matters. 1969: racconto fotografico non convenzionale di un anno di storia italiana' - è uno degli appuntamenti di spicco di 'Dig Festival', kermesse dedicata al giornalismo d'inchiesta in corso a Riccione, nel Riminese. L'inaugurazione della mostra - che apre oggi per chiudersi domenica - è affidata allo scrittore Fulvio Abbate.