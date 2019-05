Giornata verde E-R, emozioni e lentezza

Vivere la natura con lentezza e in relax, all'insegna della 'Slow Emotion' (che, giocando con le parole, diventa Slow Motion, ovvero movimento lento).

È l'invito dell'edizione 2019 della Giornata Verde dell'Emilia-Romagna, il calendario di eventi en plein air promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna per valorizzare tradizioni e bellezza del Appennino Tosco-Romagnolo e delle aree verdi della Regione che animerà il weekend del prossimo 2 giugno (www.appenninoeverde.it).

Una vera e propria full immersion a piedi, bici, barca e cavallo nei luoghi più belli e incontaminati dell'Emilia-Romagna con tante attività pensate per tutta la famiglia, dal trekking culturale alla scoperta dei luoghi simbolo della Linea Gotica alla camminata ecologica a caccia di rifiuti al Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese; dalle uscite in barca e a piedi alla scoperta del Delta del Po, tra birdwatching e fotografia naturalistica, alle escursioni in e-bike in collina tra i vigneti, passando per 'trail' agonistici e non, mercati dei fiori, sagre di prodotti tipici. In programma anche una singolare corsa non competitiva sulla spiaggia di Rimini, anticipata da un suggestivo concerto all'alba e che terminerà con una colazione di gruppo davanti al mare. Per gli appuntamenti della Giornata Verde, sono disponibili diversi pacchetti soggiorno ad hoc (www.appenninoeverde.it/giornataverde.html).

Da quest'anno, anche il Circuito dei Castelli e Manieri dell'Emilia-Romagna aderisce alla Giornata Verde, sabato 1 e domenica 2 giugno, con 'Oh Che Bel Castello-Giardini Segreti': 15 appuntamenti in otto roccaforti tra il parmense e Modena e Ferrara. Previste attività per tutti i gusti, dalle visite guidate alla scoperta di giardini segreti, torrioni e corti interne ai castelli alle esibizioni di volo libero di falconeria, dagli aperitivi e degustazioni di vini prodotti secondo metodi antichi alla caccia al tesoro a tema dantesco e tanto altro (info su www.castelliemiliaromagna.it).