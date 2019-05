Donna sgozzata, marito resta in carcere

Incendio Notre Dame, ok dell'Assemblea nazionale francese al restauro. FOTO

Adottato in prima lettura il progetto di legge, ora il testo va in Senato dove sarà dibattuto il 27 maggio. Definite le regole per la gestione delle donazioni e per i lavori sul patrimonio architettonico della cattedrale. Continuano le operazioni di messa in sicurezza