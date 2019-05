'Bike-giornalisti' alla Granfondo Squali

Quattro 'bike-giornalisti' dall'estero saranno presenti dl 9 al 13 maggio al 6/o appuntamento stagionale - che coincide anche con il weekend della partenza del Giro d'Italia 2019 da Bologna - a Cattolica, dove si svolge un Educational Tour in occasione della 'Granfondo Squali'. L'appuntamento è organizzato e gestito da Apt Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici nell'ambito del progetto di marketing e comunicazione sui mercati esteri che promuove il cicloturismo nella nostra regione.

Da Sidney (Australia) sarà ospite il freelance Vaughan Mc Villy per un servizio su Ride Media Magazine, un articolo per il Mercury Newspaper e un servizio televisivo per il canale Win Tv.

Con lui il giornalista di Toronto Matthew Pioro, redattore del Canadian Cycling Magazine. Dal Belgio il giornalista ciclista Robin Vanden Abeele, giornalista freelance che scriverà un pezzo per il Cycling Vlaanderen News. Infine il freelance tedesco Patrick Von Loringhoven per il suo blog Born 2 Bike.

I quattro reporter saranno ospiti per tre giorni di un Bike Hotel di Cattolica. Sabato 11 in programma un bike tour nell'entroterra romagnolo sull'itinerario della prossima tappa del Giro d'Italia Riccione-San Marino. Nel pomeriggio una visita tra gli stand dell'Expo della Granfondo Squali (la 'Shark Arena'). Domenica 12 parteciperanno alla 5/a edizione della Granfondo Squali www.granfondosquali.it, con partenza alle 8 dall'Acquario Le Navi di Cattolica. Due i percorsi previsti: il 'corto' di 85 chilometri e 1.365 metri di dislivello e il 'lungo' di 135 chilometri con 2.180 metri da scalare nell'entroterra tra Romagna e Marche. Lunedì per gli ospiti un day-off per visitare Cattolica e le vicine Riccione e Rimini.