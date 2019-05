Tentano di rubare forme Parmigiano

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAG - I carabinieri di Vergato hanno arrestato due ladri e sventato un ingente furto di forme di Parmigiano da un caseificio di Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese. Si tratta di due moldavi di 24 e 38 anni, il primo residente a Castel San Pietro Terme e l'altro senza fissa dimora. Sono stati bloccati al termine di un lungo inseguimento iniziato davanti al caseificio, in località Torretta, e terminato sui binari della stazione di Riola, mentre cercavano di salire su un treno diretto a Bologna. Sorpresi a tentare il furto, sono prima scappati a bordo di una Fiat Panda che avevano rubato e hanno poi abbandonato. In seguito hanno proseguito la fuga a piedi attraversando un bosco fino a raggiungere la stazione di Riola. Sono accusati anche della ricettazione di due auto: la Panda e una Nissan, anch'essa rubata, sulla quale stavano per caricare i formaggi. Il più giovane è finito in carcere anche per aver violato la misura cautelare dei domiciliari che gli era stata concessa dopo un precedente arresto.