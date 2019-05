Paga invece che incassare online,denunce

(ANSA) - TREIA (MACERATA), 1 MAG - Pensa di compiere un'operazione per ricevere un 'bonifico' postale, invece ricarica la Postepay di due giovani truffatori, una 26enne e un 22enne, emiliani con precedenti per truffa, individuati e denunciati dai carabinieri alla Procura di Macerata. E' accaduto a Treia a un uomo che aveva messo in vendita online i cerchioni di un'auto al prezzo di mille euro. Ricevuta un'offerta telefonica da un sedicente aspirante acquirente, il venditore era stato convinto a recarsi alle Poste per l'accredito della somma. Complice la scarsa esperienza nel campo informatico, l'uomo è stato guidato dall'acquirente in quella che avrebbe dovuto essere una procedura d'accredito e invece la somma è transitata dal suo conto a una Postepay riconducibile a uno dei due truffatori. La denuncia della vittima aveva fatto scattare le indagini dei militari che, navigando tra siti dedicati e analizzando traffici telefonici e la documentazione postale, sono risaliti all'intestatario della carta e al presunto complice.