Morto ventenne scomparso nel Bolognese

È stato trovato morto il giovane di 20 anni di origine romena di cui erano in corso le ricerche fra Idice e San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. A denunciarne la scomparsa ai Carabinieri erano stati i genitori che, da ieri sera, non avevano più notizie del figlio. In via Palazzetti, nel primo pomeriggio, è stato trovato il corpo del ragazzo che, da una prima ricostruzione, si sarebbe tolto la vita. In mattinata i Vigili del Fuoco, impegnati nelle ricerche, avevano trovato la sua bicicletta lungo un sentiero che porta al torrente Idice.

Data ultima modifica 20 aprile 2019 ore 18:04