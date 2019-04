Al via la tournée dell'Orchestra Mozart

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Parte da Lugano, con il Concerto di Pasqua al LAC, la tournée dell'Orchestra Mozart che si concluderà a Bologna - la città nella quale Claudio Abbado la fondò nel 2004 - con la seconda edizione dell'Orchestra Mozart Festival. Due programmi sinfonici diretti ancora una volta da Bernard Haitink, il maestro olandese che quest'anno compie 90 anni e 65 di carriera, che ha preso in mano la compagine dopo la morte nel 2014 di Abbado.

I concerti bolognesi prevedono la Sinfonia concertante per oboe, fagotto, violino, violoncello e orchestra di Haydn e ll'Eroica' di Beethoven il 26 aprile; l'Ouverture da Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn, il Concerto per pianoforte e orchestra N. 22 di Mozart e la Sinfonia N. 5 di Schubert il 28. Il 27, i solisti della Mozart affronteranno un programma cameristico con Scrivo in Vento per flauto solo di Carter, il Sestetto per fiati in Mi bemolle maggiore di Beethoven, le Sei metamorfosi da Ovidio di Britten e il Quintetto per archi N. 4 di Mozart.