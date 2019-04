Diplomi e attestati in mostra a Parma

(ANSA) - PARMA, 12 APR - Esistono tanti modi per conoscere la storia e l'arte, a volte spunti inaspettati e sorprendenti chiavi di lettura nascono da documenti quasi quotidiani.

Attestati e diplomi di merito, ad esempio, intrecciano vicende e stili del proprio tempo con momenti di vita privata di persone sconosciute o notissime. Oltre cento pezzi, tra diplomi, calamai e oggetti d'epoca, ricostruiranno un'atmosfera di piccoli e grandi successi - nell'epoca a cavallo tra XIX e XX secolo - in una mostra in programma dal 13 aprile all'1 settembre al Museo Glauco Lombardi di Parma.

'Per onore e per merito. Storia, arte, stili nei diplomi di benemerenza' è il titolo della mostra, i cui pezzi provengono dalle collezioni Bezzi e Gerra, dall'Archivio Storico Barilla, da collezioni private e opere del Museo stesso. Il Museo, nato dalla passione collezionistica di Glauco Lombardi (1881-1970), raccoglie testimonianze su Maria Luigia d'Asburgo e Napoleone Bonaparte, oltre a opere e documenti sul Ducato di Parma nel XVIII e XIX secolo.