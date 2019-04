Zecchino d'Oro, film e nuove canzoni

(ANSA) - BOLOGNA, 4 APR - L'Antoniano di Bologna si appresta ad ospitare le riprese de 'I ragazzi dello Zecchino d'Oro', il tv movie che racconta la nascita del Piccolo Coro dell'Antoniano. Il film, con Matilde De Angelis nel ruolo di Mariele Ventre e Simone Gandolfo in quello di Cino Tortorella, regia di Ambrogio Lo Giudice, celebra i sessant'anni da quella lontana prima edizione del 1959 e arriverà sugli schermi Rai in autunno, in concomitanza con il prossimo Zecchino d'Oro.

Intanto è in movimento la 'grande macchina' del programma, che ha già portato la giuria di esperti capitanata dal direttore artistico della trasmissione tv Carlo Conti (tra gli altri anche Peppe Vessicchio e la youtuber LaSabri) a selezionare, tra le 615 proposte, i 12 brani del 2019. Le canzoni parlano di ecologia, didattica, accettazione di sé, pratica di genere: l'Antoniano sceglie di focalizzare l'attenzione su grandi e piccole storie di attualità per raccontare il mondo e le sue molteplici sfaccettature, sempre con leggerezza e semplicità.