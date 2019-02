A casa tua in albergo, E-R sperimenta i 'Condhotel'

L'Emilia-Romagna si appresta a essere la prima Regione italiana ad adottare la formula dei 'Condhotel'. Previsti da un decreto del marzo 2018, si tratta nella sostanza di strutture miste, che prevedono la compresenza di camere 'classiche' e alloggi privati. La giunta guidata da Stefano Bonaccini ha già approvato il progetto di legge che ora dovrà ottenere il via libera dall'Assemblea legislativa: l'obiettivo è che accada tra marzo e aprile, in tempo per la prossima stagione turistica.

Agli albergatori sarà consentito di poter vendere fino al 40% della superficie delle camere, a condizione che le risorse ricavate vengano destinate alla riqualificazione di spazi ed edifici. Le stanze private, poi, godranno di tutti i servizi della struttura alberghiera e nei periodi in cui non verranno occupate dai proprietari saranno affittabili a nuovi ospiti. A gestire questo passaggio sarà il gestore unico della struttura.