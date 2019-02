Incendio in un appartamento a Bologna, salvato cane. FOTO

Un incendio è scoppiato questa mattina, alle 9.38, in un appartamento al primo piano di un condominio in via Giovannini, in zona Bolognina a Bologna. I Vigili del fuoco del Comando provinciale, addestrati al primo soccorso sanitario, hanno portato in salvo un cane, in crisi respiratoria per avere inalato il fumo, a cui hanno somministrato subito ossigeno. L'animale si é ripreso in pochi minuti ed è stato affidato alle cure del veterinario. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Sembra che il rogo sia partito da una lavatrice per poi propagarsi velocemente nella stanza, intaccando anche pareti e arredi ma senza determinare danni strutturali.