Libro su storia musica Cesena da anni 80

(ANSA) - CESENA, 13 FEB - Un libro racconta la storia della musica e dell'underground a Cesena dagli anni '80 ad oggi, a cura dell'associazione l'Aquilone di Iqbal, con le autrici Carlotta Benini, Giulia Rossi e Cinzia Valzania 'Universi sonori', in 110 pagine sono raccontate storie che si erano perse nella memoria: quella di Radio Melody, emittente cesenate attiva negli anni '80 e '90, dove si è fatto le ossa fra gli altri Alessandro Ceccarelli, boss di Bpm Concerti; quella del Suono degli Spazi, scuderia da cui sono nate band locali oggi attive anche a livello nazionale (come Sunday Morning e LeMeleagre, da cui è nato poi il duo Io e la Tigre). O la storia di 35 stagioni del Vidia Club, partendo dai tempi in cui vi suonarono un Ligabue del Bar Mario e un Vinicio Capossela alle prime armi, per non parlare di Radiohead, Foo Fighters, Ben Harper e Jeff Buckley.

Il volume sarà presentato sabato 16 febbraio (ore 21) al Vidia, con sei concerti di band e un dj set a cura dei dj storici del locale e di radio Melody, riuniti per l'occasione.



Data ultima modifica 13 febbraio 2019 ore 18:10