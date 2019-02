Bologna, oltre 30mila per il Nerd Show

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Chiude con un boom di visitatori, oltre 30mila in due giorni e in aumento del 36% rispetto all'anno passato, la seconda edizione di Nerd Show, la manifestazione dedicata al fumetto e ai videogiochi che si è svolta nel fine settimana a Bologna Fiere.

A incuriosire i frequentatori della fiera la cultura 'nerd' a 360 gradi, ormai contaminatrice di cinema, moda, scienza, tecnologia. Giovani, famiglie, appassionati hanno trovato pane per i loro denti grazie all'agenda densa di eventi e ospiti, circa 200 per oltre 60 ore complessive di spettacoli tra tornei di videogame, show musicali, workshop, proiezioni di cartoni animati giapponesi.

La più frequentata è stata l'area fumetti, con la Artist Alley da record: cento artisti, molti di fama internazionale come Geoff Darrow, vincitore di tre Eisner Award, e Lee Bermejo, autore e sceneggiatore della pluripremiata graphic novel "Noel", che con abilità e fantasia hanno realizzato sketch e disegni per gli ammiratori.