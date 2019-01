A Bologna torna 'Art City'

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GEN - Tanti eventi per dare vita a Bologna a un grande 'Festival dell'arte contemporanea' con performance e mostre nei luoghi più particolari come le antiche porte della città, i cortili dei palazzi storici, i musei universitari o il Cinema Modernissimo. È stata presentata la settima edizione di Art City Bologna, il programma di iniziative promosse, in occasione di Arte Fiera, dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere.

Per il 2019 è previsto un progetto speciale all'interno del padiglione de l'Esprit Nouveau in piazza della Costituzione con l'intervento performativo 'Anthropometry' di Les Gens d'Uterpan, e 17 progetti dedicati alle ricerche artistiche più innovative nel panorama nazionale e internazionale. Un ricco cartellone di appuntamenti, in programma nel fine settimana dall'1 al 3 febbraio, che include sabato la Art City White Night, con aperture straordinarie di gallerie e negozi fino a mezzanotte e una 'art week' come anticipazione.