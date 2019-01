(ANSA) - MODENA, 12 GEN - Un 21enne di Bomporto, nel Modenese, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 5 in via Nuova a Ravarino. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Norm di Modena, il giovane ha perso il controllo dell'auto che stava guidando: il veicolo che si è cappottato ed è finito fuori strada.