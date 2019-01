Da Confabitare 22 alloggi a senzatetto

Confabitare mette a disposizione 22 appartamenti sfitti del centro storico di Bologna per i senza fissa dimora. Lo fa sapere in una nota la stessa associazione di proprietari immobiliari: "Vista l'ondata di freddo straordinario che sta interessando la nostra città, e l'allarme meteo per i prossimi giorni Confabitare ha voluto venire in soccorso ai tanti senza tetto che stanno vivendo una situazione di forte disagio. Per questo "ha fatto un sondaggio tra i propri associati, ed è così riuscita a reperire 22 appartamenti sfitti nel centro storico di Bologna, da potere utilizzare in questo periodo come dimora gratuita per i senza tetto. Potranno quindi alloggiare in ambienti arredati e riscaldati, protetti dal freddo e dalla neve".