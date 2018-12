Operaio investito e ucciso da treno nel Piacentino

Incidente mortale sul lavoro questa mattina per un uomo di 59 anni, originario di Foggia, che ha perso la vita vicino alla stazione di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. Si tratta di un operaio che ? stato investito da un treno in transito.

La vittima, insieme ad altri operai, stava eseguendo alcuni lavori per la realizzazione di un basamento in cemento lungo il terzo binario della linea convenzionale Piacenza-Bologna.?All'improvviso ? stato colpito da un treno merci in transito. L'operaio ? finito a terra gravemente ferito: i soccorsi prestati da vigili del fuoco e 118 sono stati vani. Sul posto per le indagini i carabinieri e la polizia ferroviaria.

Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) ha avviato un'inchiesta interna per accertare le cause dell'incidente. Sospeso dalle 9 alle 10, fa sapere Rfi, il traffico ferroviario risulta ora fortemente rallentato sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza. Non ci sono ripercussioni sulla linea Alta velocit?. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Per la morte dell'operaio, che lavorava per una ditta esterna, Rfi esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza.

