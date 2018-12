Shapiro e Vandelli in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 DIC - "Ci siamo 'ritrovati' dopo una vita di rivalità, distanze, marcate differenze di carattere, formazione e stili di vita, ma anche di rispetto reciproco e grande amore per la musica". Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, icone degli anni '60 con The Rokes e l'Equipe 84, si sono uniti per un progetto artistico: un album dal titolo emblematico, 'Love and Peace', e un tour di una decina di date che il 15 dicembre tocca Bologna (teatro Manzoni).

Sarà uno spettacolo di oltre due ore improntato sulla storia delle loro carriere, ma anche sui loro percorsi individuali.

Immagini e video saranno proiettati su un grande schermo, e la loro proverbiale rivalità sarà affrontata con ironia.

'Love and Peace' propone hit storiche - da 'Che colpa abbiamo noi' a 'Tutta mia la città', da '29 settembre' a 'Bisogna saper perdere', da 'Bang bang' a 'Un angelo blu' - che saranno presentate in concerto, con un ruolo centrale nella scaletta, assieme a cover di successi italiani e internazionali legati alla loro storia.