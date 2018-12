Bancarotta, arrestato Marusi Guareschi

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 DIC - Arrestato dai carabinieri Rodolfo Marusi Guareschi, imprenditore parmense 68enne da anni domiciliato nella sua villa di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia). Di lui si occupò anche 'Striscia la notizia'.

Era salito alla ribalta delle cronache per aver fondato la 'Repubblica della Terra', un'entità sovrannazionale pensata con tanto di Costituzione e propria moneta corrente, la Dhana.

L'iniziativa era naufragata, contestualmente alle inchieste che lo hanno visto protagonista negli anni per reati legati al fisco, assieme alla galassia di società a lui riconducibile finita al centro di verifiche dell'Erario e contributive.

L'imprenditore ora è agli arresti domiciliari per scontare una pena di quasi 6 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta.

La condanna, emessa nel 2014 dal Tribunale di Reggio Emilia, poi rideterminata in Corte d'Appello a 5 anni, 11 mesi e 4 giorni di reclusione, è diventata definitiva con la pronuncia della Cassazione.