Incendio a Modugno, in fiamme capannone nella zona industriale

11 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme divampate da un capannone adibito a deposito nella zona industriale di Modugno a pochi chilometri da Bari. Il capannone è gestito da un’impresa cinese. Non ci sarebbero vittime nè feriti. Sul posto i carabinieri e la polizia locale per effettuare i dovuti rilievi. La stima dei danni è in corso.