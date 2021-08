Ferragosto è alle porte e non possiamo farci cogliere impreparati a quella che è la festa estiva per eccellenza. Che sia in spiaggia, in montagna o in una qualche città, per questa giornata c’è solo l’imbarazzo della scelta, dato il nutrito elenco di eventi e attività in programma sparsi in giro per il Paese.

Oggi andiamo in Puglia, una terra meravigliosa pronta sempre ad accogliere turisti da ogni dove grazie alle sue spiagge meravigliose, cultura e tradizioni antiche e, ovviamente, alla sua stupenda storia enogastronomica. Per chi si trova già in questa splendida regione o conta di andare nei prossimi giorni, andiamo a vedere tutti i migliori eventi in programma per trascorrere un Ferragosto strepitoso tra mare, campagna e divertimento a non finire.