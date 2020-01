Cinema: omaggio ad Aldo Fabrizi al Festival di Lecce

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - A 30 anni dalla scomparsa di Aldo Fabrizi, il Festival del Cinema Europeo (Lecce - Multisala Massimo, 18-25 aprile 2020) diretto da Alberto La Monica, rende omaggio a una delle figure più carismatiche della cultura e del cinema italiani.

Il ricordo di Fabrizi, scomparso il 2 aprile 1990, si articola in diversi momenti: il regista e l'attore, con una retrospettiva dei suoi film, una mostra fotografica e un incontro/tavola rotonda dedicato alla sua arte a cui prenderanno parte addetti ai lavori, presieduto dalla nipote di Fabrizi, Cielo Pessione.

Dal varietà al cinema, alla televisione, definito dai critici americani "a comic genius", dopo la rappresentazione a Broadway del celebre musical "Rugantino" di Garinei e Giovannini nel 1964, Fabrizi ha lavorato con i più grandi autori del nostro cinema. Dal debutto sul grande schermo nel 1942 con "Avanti c'è posto" di Mario Bonnard al ruolo, nel '45 di Don Pietro in "Roma città aperta" di Roberto Rossellini. Nel 1950 riceve il Nastro d'Argento per "Prima comunione" di Alessandro Blasetti riconoscimento che si aggiudicherà anche nel '75 per "C'eravamo tanto amati" di Ettore Scola. Al Festival di Cannes viene premiato come co-sceneggiatore di "Guardie e ladri" uno dei tantissimi film girati assieme a Totò verso il quale Fabrizi ha sempre nutrito un grande affetto e una profonda stima. Ha lavorato in oltre 60 film diretti, per citarne solo alcuni, da Monicelli, Steno, Mattoli, Magni, Bragaglia, Nanni Loy, Franciolini, Pabst, Zampa.

Ed è stato anche regista da Emigrantes del 1949 alla famosa commedia La famiglia Passaguai del '51, in tutto 9 titoli.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e organizzato dall'Associazione Culturale "Art Promotion", è realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission e dalla Regione Puglia con risorse del Patto per la Puglia (FSC). (ANSA).