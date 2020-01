Nasce Senso Civico-Un Nuovo Ulivo

(ANSA) - BARI, 10 GEN - E' stata presentata a Bari l'associazione politica Senso Civico-Un Nuovo Ulivo per la Puglia, in cui confluisce anche Articolo Uno, che sostiene Michele Emiliano alle primarie di domenica per il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali di primavera. Annunciato a giorni il sito internet (sensocivico.net) e per le prossime settimane anche la nascita del gruppo politico nel Consiglio della Regione Puglia: Sabino Zinni sarà il capogruppo e vi aderiranno gli assessori regionali Cosimo Borraccino e Alfonso Pisicchio, con i consiglieri regionali Ernesto Abaterusso, Pino Romano, Giuseppe Turco.

"Vogliamo continuare il percorso tracciato dal centrosinistra pugliese in questi ultimi 15 anni e lo facciamo sostenendo il candidato Michele Emiliano, mettendo insieme le nostre esperienze e i nostri comuni valori", è stato sottolineato alla presentazione, alla quale hanno partecipato anche il presidente dell'assemblea di Art.1 Andrea Patruno e il segretario provinciale di Lecce Salvatore Piconese.(ANSA).